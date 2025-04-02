Devises / ESE
ESE: ESCO Technologies Inc
212.53 USD 5.37 (2.46%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ESE a changé de -2.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 212.48 et à un maximum de 217.72.
Suivez la dynamique ESCO Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
212.48 217.72
Range Annuel
119.57 220.32
- Clôture Précédente
- 217.90
- Ouverture
- 217.72
- Bid
- 212.53
- Ask
- 212.83
- Plus Bas
- 212.48
- Plus Haut
- 217.72
- Volume
- 177
- Changement quotidien
- -2.46%
- Changement Mensuel
- 7.66%
- Changement à 6 Mois
- 35.05%
- Changement Annuel
- 65.14%
20 septembre, samedi