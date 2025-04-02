CotationsSections
ESE: ESCO Technologies Inc

212.53 USD 5.37 (2.46%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ESE a changé de -2.46% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 212.48 et à un maximum de 217.72.

Suivez la dynamique ESCO Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
212.48 217.72
Range Annuel
119.57 220.32
Clôture Précédente
217.90
Ouverture
217.72
Bid
212.53
Ask
212.83
Plus Bas
212.48
Plus Haut
217.72
Volume
177
Changement quotidien
-2.46%
Changement Mensuel
7.66%
Changement à 6 Mois
35.05%
Changement Annuel
65.14%
