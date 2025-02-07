Валюты / ESE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ESE: ESCO Technologies Inc
210.48 USD 2.46 (1.18%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ESE за сегодня изменился на 1.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 205.18, а максимальная — 210.48.
Следите за динамикой ESCO Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ESE
- ESCO Technologies: A Great Business That's Too Pricey For My Liking (NYSE:ESE)
- ESE stock reaches all-time high of 205.36 USD
- Esco Technologies stock reaches all-time high at 201.83 USD
- ESE stock hits all-time high at 198.56 USD
- Earnings call transcript: ESCO Technologies Q3 2025 sees EPS fall short
- ESCO Technologies Q3 2025 slides: sales surge 27%, backlog hits record $1.17B
- ESCO (ESE) Q3 Orders Surge 194%
- ESCO Technologies earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Are Industrial Products Stocks Lagging ESCO Technologies (ESE) This Year?
- Zacks Industry Outlook Highlights Eaton, Emerson Electric, ESCO Technologies and AZZ
- 4 Manufacturing Electronics Stocks to Consider on Robust Industry Trends
- ESCO Technologies completes VACCO Industries sale to RBC Bearings
- RBC Bearings completes $275 million acquisition of VACCO Industries
- ESE stock hits all-time high of 196.83 USD
- Are Industrial Products Stocks Lagging AZZ (AZZ) This Year?
- ESE stock hits all-time high at 195.91 USD
- ESE stock hits all-time high at 187.97 USD
- RBC Bearings: A Smooth Operator (NYSE:RBC)
- ESE Stock Soars to All-Time High, Reaching $187.73
- ESCO Announces Divestiture of VACCO Industries
- RBC Bearings to acquire VACCO Industries for $310 million
- Franklin Electric: A Fascinating Business That Doesn't Warrant Much Optimism (NASDAQ:FELE)
- Expedia Posts Strong Results, Joins Affirm Holdings, Take-Two, Cloudflare And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM), Cleanspark (NASDAQ:CLSK)
Дневной диапазон
205.18 210.48
Годовой диапазон
119.57 211.25
- Предыдущее закрытие
- 208.02
- Open
- 207.87
- Bid
- 210.48
- Ask
- 210.78
- Low
- 205.18
- High
- 210.48
- Объем
- 271
- Дневное изменение
- 1.18%
- Месячное изменение
- 6.62%
- 6-месячное изменение
- 33.75%
- Годовое изменение
- 63.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.