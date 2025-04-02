通貨 / ESE
ESE: ESCO Technologies Inc
217.90 USD 5.87 (2.77%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ESEの今日の為替レートは、2.77%変化しました。日中、通貨は1あたり213.35の安値と220.32の高値で取引されました。
ESCO Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ESE News
- ESE株価、211.63ドルで過去最高値を記録
- ESE stock reaches all-time high at 211.63 USD
- ESCO Technologies: A Great Business That's Too Pricey For My Liking (NYSE:ESE)
- ESE stock reaches all-time high of 205.36 USD
- Esco Technologies stock reaches all-time high at 201.83 USD
- ESE stock hits all-time high at 198.56 USD
- Earnings call transcript: ESCO Technologies Q3 2025 sees EPS fall short
- ESCO Technologies Q3 2025 slides: sales surge 27%, backlog hits record $1.17B
- ESCO (ESE) Q3 Orders Surge 194%
- ESCO Technologies earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Are Industrial Products Stocks Lagging ESCO Technologies (ESE) This Year?
- Zacks Industry Outlook Highlights Eaton, Emerson Electric, ESCO Technologies and AZZ
- 4 Manufacturing Electronics Stocks to Consider on Robust Industry Trends
- RBC Bearings completes $275 million acquisition of VACCO Industries
- ESCO Technologies completes VACCO Industries sale to RBC Bearings
- ESE stock hits all-time high of 196.83 USD
- Are Industrial Products Stocks Lagging AZZ (AZZ) This Year?
- ESE stock hits all-time high at 195.91 USD
- ESE stock hits all-time high at 187.97 USD
- RBC Bearings: A Smooth Operator (NYSE:RBC)
- ESE Stock Soars to All-Time High, Reaching $187.73
- ESCO Announces Divestiture of VACCO Industries
- RBC Bearings to acquire VACCO Industries for $310 million
- Franklin Electric: A Fascinating Business That Doesn't Warrant Much Optimism (NASDAQ:FELE)
1日のレンジ
213.35 220.32
1年のレンジ
119.57 220.32
- 以前の終値
- 212.03
- 始値
- 213.82
- 買値
- 217.90
- 買値
- 218.20
- 安値
- 213.35
- 高値
- 220.32
- 出来高
- 250
- 1日の変化
- 2.77%
- 1ヶ月の変化
- 10.38%
- 6ヶ月の変化
- 38.46%
- 1年の変化
- 69.31%
