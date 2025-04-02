クォートセクション
ESE: ESCO Technologies Inc

217.90 USD 5.87 (2.77%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ESEの今日の為替レートは、2.77%変化しました。日中、通貨は1あたり213.35の安値と220.32の高値で取引されました。

ESCO Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ESE News

1日のレンジ
213.35 220.32
1年のレンジ
119.57 220.32
以前の終値
212.03
始値
213.82
買値
217.90
買値
218.20
安値
213.35
高値
220.32
出来高
250
1日の変化
2.77%
1ヶ月の変化
10.38%
6ヶ月の変化
38.46%
1年の変化
69.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K