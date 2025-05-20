Divisas / ESE
ESE: ESCO Technologies Inc
212.03 USD 1.55 (0.74%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ESE de hoy ha cambiado un 0.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 208.77, mientras que el máximo ha alcanzado 215.06.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ESCO Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ESE News
- Acciones de ESE alcanzan un máximo histórico de 211.63 USD
- Las acciones de ESE alcanzan máximos históricos a 211,63 dólares
- ESE stock reaches all-time high at 211.63 USD
- ESCO Technologies: A Great Business That's Too Pricey For My Liking (NYSE:ESE)
- ESE stock reaches all-time high of 205.36 USD
- Esco Technologies stock reaches all-time high at 201.83 USD
- ESE stock hits all-time high at 198.56 USD
- Earnings call transcript: ESCO Technologies Q3 2025 sees EPS fall short
- ESCO Technologies Q3 2025 slides: sales surge 27%, backlog hits record $1.17B
- ESCO (ESE) Q3 Orders Surge 194%
- ESCO Technologies earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Are Industrial Products Stocks Lagging ESCO Technologies (ESE) This Year?
- Zacks Industry Outlook Highlights Eaton, Emerson Electric, ESCO Technologies and AZZ
- 4 Manufacturing Electronics Stocks to Consider on Robust Industry Trends
- RBC Bearings completes $275 million acquisition of VACCO Industries
- ESCO Technologies completes VACCO Industries sale to RBC Bearings
- ESE stock hits all-time high of 196.83 USD
- Are Industrial Products Stocks Lagging AZZ (AZZ) This Year?
- ESE stock hits all-time high at 195.91 USD
- ESE stock hits all-time high at 187.97 USD
- RBC Bearings: A Smooth Operator (NYSE:RBC)
- ESE Stock Soars to All-Time High, Reaching $187.73
- ESCO Announces Divestiture of VACCO Industries
- RBC Bearings to acquire VACCO Industries for $310 million
Rango diario
208.77 215.06
Rango anual
119.57 215.06
- Cierres anteriores
- 210.48
- Open
- 208.77
- Bid
- 212.03
- Ask
- 212.33
- Low
- 208.77
- High
- 215.06
- Volumen
- 402
- Cambio diario
- 0.74%
- Cambio mensual
- 7.41%
- Cambio a 6 meses
- 34.73%
- Cambio anual
- 64.75%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B