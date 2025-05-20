CotizacionesSecciones
ESE: ESCO Technologies Inc

212.03 USD 1.55 (0.74%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ESE de hoy ha cambiado un 0.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 208.77, mientras que el máximo ha alcanzado 215.06.

Siga la dinámica de la pareja de divisas ESCO Technologies Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
208.77 215.06
Rango anual
119.57 215.06
Cierres anteriores
210.48
Open
208.77
Bid
212.03
Ask
212.33
Low
208.77
High
215.06
Volumen
402
Cambio diario
0.74%
Cambio mensual
7.41%
Cambio a 6 meses
34.73%
Cambio anual
64.75%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B