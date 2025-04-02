통화 / ESE
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ESE: ESCO Technologies Inc
212.53 USD 5.37 (2.46%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ESE 환율이 오늘 -2.46%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 212.48이고 고가는 217.72이었습니다.
ESCO Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESE News
- ESE 주식, 사상 최고치인 211.63 USD 기록
- ESE stock reaches all-time high at 211.63 USD
- ESCO Technologies: A Great Business That's Too Pricey For My Liking (NYSE:ESE)
- ESE stock reaches all-time high of 205.36 USD
- Esco Technologies stock reaches all-time high at 201.83 USD
- ESE stock hits all-time high at 198.56 USD
- Earnings call transcript: ESCO Technologies Q3 2025 sees EPS fall short
- ESCO Technologies Q3 2025 slides: sales surge 27%, backlog hits record $1.17B
- ESCO (ESE) Q3 Orders Surge 194%
- ESCO Technologies earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Are Industrial Products Stocks Lagging ESCO Technologies (ESE) This Year?
- Zacks Industry Outlook Highlights Eaton, Emerson Electric, ESCO Technologies and AZZ
- 4 Manufacturing Electronics Stocks to Consider on Robust Industry Trends
- RBC Bearings completes $275 million acquisition of VACCO Industries
- ESCO Technologies completes VACCO Industries sale to RBC Bearings
- ESE stock hits all-time high of 196.83 USD
- Are Industrial Products Stocks Lagging AZZ (AZZ) This Year?
- ESE stock hits all-time high at 195.91 USD
- ESE stock hits all-time high at 187.97 USD
- RBC Bearings: A Smooth Operator (NYSE:RBC)
- ESE Stock Soars to All-Time High, Reaching $187.73
- ESCO Announces Divestiture of VACCO Industries
- RBC Bearings to acquire VACCO Industries for $310 million
- Franklin Electric: A Fascinating Business That Doesn't Warrant Much Optimism (NASDAQ:FELE)
일일 변동 비율
212.48 217.72
년간 변동
119.57 220.32
- 이전 종가
- 217.90
- 시가
- 217.72
- Bid
- 212.53
- Ask
- 212.83
- 저가
- 212.48
- 고가
- 217.72
- 볼륨
- 177
- 일일 변동
- -2.46%
- 월 변동
- 7.66%
- 6개월 변동
- 35.05%
- 년간 변동율
- 65.14%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K