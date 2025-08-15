FiyatlarBölümler
EIX: Edison International

55.64 USD 0.05 (0.09%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EIX fiyatı bugün 0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 55.37 ve Yüksek fiyatı olarak 56.50 aralığında işlem gördü.

Edison International hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
55.37 56.50
Yıllık aralık
47.73 88.65
Önceki kapanış
55.59
Açılış
55.81
Satış
55.64
Alış
55.94
Düşük
55.37
Yüksek
56.50
Hacim
4.402 K
Günlük değişim
0.09%
Aylık değişim
0.25%
6 aylık değişim
-5.90%
Yıllık değişim
-36.19%
