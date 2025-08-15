Dövizler / EIX
EIX: Edison International
55.64 USD 0.05 (0.09%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EIX fiyatı bugün 0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 55.37 ve Yüksek fiyatı olarak 56.50 aralığında işlem gördü.
Edison International hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
55.37 56.50
Yıllık aralık
47.73 88.65
- Önceki kapanış
- 55.59
- Açılış
- 55.81
- Satış
- 55.64
- Alış
- 55.94
- Düşük
- 55.37
- Yüksek
- 56.50
- Hacim
- 4.402 K
- Günlük değişim
- 0.09%
- Aylık değişim
- 0.25%
- 6 aylık değişim
- -5.90%
- Yıllık değişim
- -36.19%
