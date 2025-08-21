CotationsSections
Devises / EIX
Retour à Actions

EIX: Edison International

55.64 USD 0.05 (0.09%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EIX a changé de 0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 55.37 et à un maximum de 56.50.

Suivez la dynamique Edison International. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EIX Nouvelles

Range quotidien
55.37 56.50
Range Annuel
47.73 88.65
Clôture Précédente
55.59
Ouverture
55.81
Bid
55.64
Ask
55.94
Plus Bas
55.37
Plus Haut
56.50
Volume
4.402 K
Changement quotidien
0.09%
Changement Mensuel
0.25%
Changement à 6 Mois
-5.90%
Changement Annuel
-36.19%
20 septembre, samedi