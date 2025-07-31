Валюты / EIX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EIX: Edison International
55.15 USD 0.75 (1.34%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EIX за сегодня изменился на -1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.88, а максимальная — 56.22.
Следите за динамикой Edison International. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EIX
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Edison International price target lowered to $66 from $68 at UBS
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Utilities Stocks Delivering High-Dividend Yields - Clearway Energy (NYSE:CWEN), AES (NYSE:AES)
- California utility stocks rise after report on $18B wildfire fund boost
- Wall Street Breakfast Podcast: Futures Tick Up Ahead Of Jobs Data
- U.S. sues Southern California Edison over 2022 wildfire
- Gavin Newsom Has an $18 Billion Plan to Shore Up California’s Utilities. It Isn’t Enough.
- SPLG: S&P 500 Dashboard For September
- Stock Market Today: Dow Retreats As Nvidia Weighs Heavily; Marvell Flashes This Warning (Live Coverage)
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- Edison International stock rating reiterated by UBS at Buy with $68 target
- Top Research Reports for Lowe's, Bristol-Myers & Marvell Technology
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Consolidated Edison Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Utilities Stocks With Over 3% Dividend Yields - Edison Intl (NYSE:EIX), NorthWestern Energy Group (NASDAQ:NWE)
- Edison Preferreds Still Have A Ways To Go (NYSE:EIX)
- 5 Relatively Secure And Cheap Dividend Stocks, Yields Up To 8.5% (August 2025)
- RSP: S&P 500 Monthly Dashboard For August 2025
- Edison International Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Edison International 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:EIX)
- Edison International (EIX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Edison International (EIX) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Edison International misses Q2 earnings estimates, reaffirms guidance
- Edison International Q2 2025 slides: EPS declines but long-term growth outlook maintained
Дневной диапазон
54.88 56.22
Годовой диапазон
47.73 88.65
- Предыдущее закрытие
- 55.90
- Open
- 56.00
- Bid
- 55.15
- Ask
- 55.45
- Low
- 54.88
- High
- 56.22
- Объем
- 4.190 K
- Дневное изменение
- -1.34%
- Месячное изменение
- -0.63%
- 6-месячное изменение
- -6.73%
- Годовое изменение
- -36.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.