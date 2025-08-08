Währungen / EIX
EIX: Edison International
55.59 USD 0.03 (0.05%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EIX hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.87 bis zu einem Hoch von 55.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Edison International-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EIX News
Tagesspanne
54.87 55.82
Jahresspanne
47.73 88.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 55.56
- Eröffnung
- 55.63
- Bid
- 55.59
- Ask
- 55.89
- Tief
- 54.87
- Hoch
- 55.82
- Volumen
- 2.697 K
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- 0.16%
- 6-Monatsänderung
- -5.99%
- Jahresänderung
- -36.25%
