Valute / EIX
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EIX: Edison International
55.64 USD 0.05 (0.09%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EIX ha avuto una variazione del 0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 55.37 e ad un massimo di 56.50.
Segui le dinamiche di Edison International. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EIX News
- UBS conferma il rating Buy su Edison International con target di 66 dollari
- UBS reiterates Buy rating on Edison International stock with $66 target
- Southern California Edison, others reach settlement to recover $2 billion tied to wildfires
- Legge sugli incendi in California riduce i rischi, Morgan Stanley promuove PG&E
- California wildfire law eases risk, says Morgan Stanley upgrading PG&E
- VPU ETF: Utilities Dashboard For September (NYSEARCA:VPU)
- UBS abbassa il target di prezzo delle azioni PG&E a $17 per preoccupazioni sul fondo incendi
- PG&E stock price target lowered to $17 by UBS on wildfire fund concerns
- Southern California Edison organizzerà workshop sul risarcimento per l’incendio Eaton
- Southern California Edison to hold workshops on Eaton Fire compensation
- Edison International declassata a ’BBB-’ da S&P per preoccupazioni sul fondo incendi
- Edison International downgraded to ’BBB-’ by S&P on wildfire fund concerns
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- 3 titoli a dividendo nel settore utility che meritano attenzione - Benzinga Italia
- Edison International price target lowered to $66 from $68 at UBS
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Utilities Stocks Delivering High-Dividend Yields - Clearway Energy (NYSE:CWEN), AES (NYSE:AES)
- California utility stocks rise after report on $18B wildfire fund boost
- Wall Street Breakfast Podcast: Futures Tick Up Ahead Of Jobs Data
- U.S. sues Southern California Edison over 2022 wildfire
- Gavin Newsom Has an $18 Billion Plan to Shore Up California’s Utilities. It Isn’t Enough.
- SPLG: S&P 500 Dashboard For September
- Stock Market Today: Dow Retreats As Nvidia Weighs Heavily; Marvell Flashes This Warning (Live Coverage)
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- Edison International stock rating reiterated by UBS at Buy with $68 target
Intervallo Giornaliero
55.37 56.50
Intervallo Annuale
47.73 88.65
- Chiusura Precedente
- 55.59
- Apertura
- 55.81
- Bid
- 55.64
- Ask
- 55.94
- Minimo
- 55.37
- Massimo
- 56.50
- Volume
- 4.402 K
- Variazione giornaliera
- 0.09%
- Variazione Mensile
- 0.25%
- Variazione Semestrale
- -5.90%
- Variazione Annuale
- -36.19%
20 settembre, sabato