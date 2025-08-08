Moedas / EIX
EIX: Edison International
55.18 USD 0.38 (0.68%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EIX para hoje mudou para -0.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 54.87 e o mais alto foi 55.63.
Veja a dinâmica do par de moedas Edison International. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
EIX Notícias
- Lei da Califórnia sobre incêndios florestais reduz riscos, diz Morgan Stanley ao elevar PG&E
- VPU ETF: Utilities Dashboard For September (NYSEARCA:VPU)
- UBS reduz preço-alvo das ações da PG&E para US$ 17 devido a preocupações com fundo para incêndios
- Southern California Edison realizará workshops sobre compensação do incêndio Eaton
- Edison International rebaixada para ’BBB-’ pela S&P devido a preocupações com fundo de incêndios
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Edison International price target lowered to $66 from $68 at UBS
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Utilities Stocks Delivering High-Dividend Yields - Clearway Energy (NYSE:CWEN), AES (NYSE:AES)
- California utility stocks rise after report on $18B wildfire fund boost
- Wall Street Breakfast Podcast: Futures Tick Up Ahead Of Jobs Data
- U.S. sues Southern California Edison over 2022 wildfire
- Gavin Newsom Has an $18 Billion Plan to Shore Up California’s Utilities. It Isn’t Enough.
- SPLG: S&P 500 Dashboard For September
- Stock Market Today: Dow Retreats As Nvidia Weighs Heavily; Marvell Flashes This Warning (Live Coverage)
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- Edison International stock rating reiterated by UBS at Buy with $68 target
- Top Research Reports for Lowe's, Bristol-Myers & Marvell Technology
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Consolidated Edison Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Utilities Stocks With Over 3% Dividend Yields - Edison Intl (NYSE:EIX), NorthWestern Energy Group (NASDAQ:NWE)
Faixa diária
54.87 55.63
Faixa anual
47.73 88.65
- Fechamento anterior
- 55.56
- Open
- 55.63
- Bid
- 55.18
- Ask
- 55.48
- Low
- 54.87
- High
- 55.63
- Volume
- 176
- Mudança diária
- -0.68%
- Mudança mensal
- -0.58%
- Mudança de 6 meses
- -6.68%
- Mudança anual
- -36.72%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh