EIX: Edison International
55.64 USD 0.05 (0.09%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EIX 환율이 오늘 0.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 55.37이고 고가는 56.50이었습니다.
Edison International 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
55.37 56.50
년간 변동
47.73 88.65
- 이전 종가
- 55.59
- 시가
- 55.81
- Bid
- 55.64
- Ask
- 55.94
- 저가
- 55.37
- 고가
- 56.50
- 볼륨
- 4.402 K
- 일일 변동
- 0.09%
- 월 변동
- 0.25%
- 6개월 변동
- -5.90%
- 년간 변동율
- -36.19%
