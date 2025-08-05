Divisas / EIX
EIX: Edison International
55.56 USD 0.41 (0.74%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EIX de hoy ha cambiado un 0.74%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 55.49, mientras que el máximo ha alcanzado 56.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Edison International. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
EIX News
- Southern California Edison realizará talleres sobre compensación por incendio Eaton
- S&P rebaja la calificación de Edison International a ’BBB-’ por preocupaciones sobre el fondo para incendios forestales
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- UBS reduce el precio objetivo de Edison International a 66 dólares desde 68 dólares
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Utilities Stocks Delivering High-Dividend Yields - Clearway Energy (NYSE:CWEN), AES (NYSE:AES)
- Las acciones de servicios públicos de California suben tras informe sobre aumento de 18.000 millones de dólares al fondo para incendios forestales
- Wall Street Breakfast Podcast: Futures Tick Up Ahead Of Jobs Data
- U.S. sues Southern California Edison over 2022 wildfire
- Gavin Newsom Has an $18 Billion Plan to Shore Up California’s Utilities. It Isn’t Enough.
- SPLG: S&P 500 Dashboard For September
- Stock Market Today: Dow Retreats As Nvidia Weighs Heavily; Marvell Flashes This Warning (Live Coverage)
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- Edison International stock rating reiterated by UBS at Buy with $68 target
- Top Research Reports for Lowe's, Bristol-Myers & Marvell Technology
- Dogs Of The S&P 500: Buy 19 Ideal "Safer" August Dividend Payers
- Consolidated Edison Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Utilities Stocks With Over 3% Dividend Yields - Edison Intl (NYSE:EIX), NorthWestern Energy Group (NASDAQ:NWE)
- Edison Preferreds Still Have A Ways To Go (NYSE:EIX)
Rango diario
55.49 56.62
Rango anual
47.73 88.65
- Cierres anteriores
- 55.15
- Open
- 55.63
- Bid
- 55.56
- Ask
- 55.86
- Low
- 55.49
- High
- 56.62
- Volumen
- 5.048 K
- Cambio diario
- 0.74%
- Cambio mensual
- 0.11%
- Cambio a 6 meses
- -6.04%
- Cambio anual
- -36.28%
