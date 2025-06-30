FiyatlarBölümler
EH: EHang Holdings Limited - ADS

17.95 USD 0.92 (5.40%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EH fiyatı bugün 5.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.86 ve Yüksek fiyatı olarak 18.07 aralığında işlem gördü.

EHang Holdings Limited - ADS hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
16.86 18.07
Yıllık aralık
12.01 29.76
Önceki kapanış
17.03
Açılış
16.96
Satış
17.95
Alış
18.25
Düşük
16.86
Yüksek
18.07
Hacim
4.150 K
Günlük değişim
5.40%
Aylık değişim
15.43%
6 aylık değişim
-14.28%
Yıllık değişim
25.35%
21 Eylül, Pazar