Währungen / EH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EH: EHang Holdings Limited - ADS
17.68 USD 0.65 (3.82%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EH hat sich für heute um 3.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.86 bis zu einem Hoch von 17.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die EHang Holdings Limited - ADS-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EH News
- What's Going On With EHang Stock Friday? - EHang Holdings (NASDAQ:EH)
- EHang completes first pilotless passenger flight in Africa
- EHang partners with China Road and Bridge Corp to expand globally
- EHang Holdings: Banking On Scalable UAM Model For Growth (NASDAQ:EH)
- EHang stock price target lowered to $24.38 by Jefferies on guidance cut
- EHang Holdings Limited (EH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- EHang (EH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- EHang Holdings Raises 2025 Guidance
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- EHang Holdings Stock Is Falling Today: Here's Why - EHang Holdings (NASDAQ:EH)
- EHang Q2 FY2025 Earnings Call Transcript - EHang Holdings (NASDAQ:EH)
- Aerial vehicle market Ehang’s shares down after cutting guidance
- EHang, Molecular Partners And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - ECARX Holdings (NASDAQ:ECX), Daqo New Energy (NYSE:DQ)
- EHang shares tumble 10% as revenue misses expectations despite strong growth
- Morgan Stanley lowers EHang stock price target to $26 on reduced volume forecast
- Ehang earnings beat by ¥0.31, revenue fell short of estimates
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- NVIDIA, Webull, IREN And More Retail Trader Favorites Report Q2 - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- 5 best drone maker stocks poised to fly according to WarrenAI
- Archer or EHang: Which eVTOL Innovator is Ready to Lead the Skies?
- Flying Cars 101: Why Joby Aviation Is Ahead (NYSE:JOBY)
- Flying car stock gets bold Wall Street call, rewrites urban mobility
- EHang partners with Reignwood Aviation to expand eVTOL operations
- EHang receives order for 50 pilotless aircraft from Guizhou Tourism
Tagesspanne
16.86 17.75
Jahresspanne
12.01 29.76
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.03
- Eröffnung
- 16.96
- Bid
- 17.68
- Ask
- 17.98
- Tief
- 16.86
- Hoch
- 17.75
- Volumen
- 1.829 K
- Tagesänderung
- 3.82%
- Monatsänderung
- 13.70%
- 6-Monatsänderung
- -15.57%
- Jahresänderung
- 23.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K