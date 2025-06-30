Valute / EH
EH: EHang Holdings Limited - ADS
17.95 USD 0.92 (5.40%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EH ha avuto una variazione del 5.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.86 e ad un massimo di 18.07.
Segui le dinamiche di EHang Holdings Limited - ADS. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
16.86 18.07
Intervallo Annuale
12.01 29.76
- Chiusura Precedente
- 17.03
- Apertura
- 16.96
- Bid
- 17.95
- Ask
- 18.25
- Minimo
- 16.86
- Massimo
- 18.07
- Volume
- 4.150 K
- Variazione giornaliera
- 5.40%
- Variazione Mensile
- 15.43%
- Variazione Semestrale
- -14.28%
- Variazione Annuale
- 25.35%
21 settembre, domenica