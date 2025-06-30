QuotazioniSezioni
EH: EHang Holdings Limited - ADS

17.95 USD 0.92 (5.40%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EH ha avuto una variazione del 5.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.86 e ad un massimo di 18.07.

Segui le dinamiche di EHang Holdings Limited - ADS. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
16.86 18.07
Intervallo Annuale
12.01 29.76
Chiusura Precedente
17.03
Apertura
16.96
Bid
17.95
Ask
18.25
Minimo
16.86
Massimo
18.07
Volume
4.150 K
Variazione giornaliera
5.40%
Variazione Mensile
15.43%
Variazione Semestrale
-14.28%
Variazione Annuale
25.35%
21 settembre, domenica