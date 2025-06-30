Валюты / EH
EH: EHang Holdings Limited - ADS
16.88 USD 0.06 (0.35%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EH за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.72, а максимальная — 17.12.
Следите за динамикой EHang Holdings Limited - ADS. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EH
- What's Going On With EHang Stock Friday? - EHang Holdings (NASDAQ:EH)
- EHang completes first pilotless passenger flight in Africa
- EHang partners with China Road and Bridge Corp to expand globally
- EHang Holdings: Banking On Scalable UAM Model For Growth (NASDAQ:EH)
- EHang stock price target lowered to $24.38 by Jefferies on guidance cut
- EHang Holdings Limited (EH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- EHang (EH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- EHang Holdings Raises 2025 Guidance
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- EHang Holdings Stock Is Falling Today: Here's Why - EHang Holdings (NASDAQ:EH)
- EHang Q2 FY2025 Earnings Call Transcript - EHang Holdings (NASDAQ:EH)
- Aerial vehicle market Ehang’s shares down after cutting guidance
- EHang, Molecular Partners And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - ECARX Holdings (NASDAQ:ECX), Daqo New Energy (NYSE:DQ)
- EHang shares tumble 10% as revenue misses expectations despite strong growth
- Morgan Stanley lowers EHang stock price target to $26 on reduced volume forecast
- Ehang earnings beat by ¥0.31, revenue fell short of estimates
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- NVIDIA, Webull, IREN And More Retail Trader Favorites Report Q2 - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- 5 best drone maker stocks poised to fly according to WarrenAI
- Archer or EHang: Which eVTOL Innovator is Ready to Lead the Skies?
- Flying Cars 101: Why Joby Aviation Is Ahead (NYSE:JOBY)
- Flying car stock gets bold Wall Street call, rewrites urban mobility
- EHang partners with Reignwood Aviation to expand eVTOL operations
- EHang receives order for 50 pilotless aircraft from Guizhou Tourism
Дневной диапазон
16.72 17.12
Годовой диапазон
12.01 29.76
- Предыдущее закрытие
- 16.94
- Open
- 16.92
- Bid
- 16.88
- Ask
- 17.18
- Low
- 16.72
- High
- 17.12
- Объем
- 2.400 K
- Дневное изменение
- -0.35%
- Месячное изменение
- 8.55%
- 6-месячное изменение
- -19.39%
- Годовое изменение
- 17.88%
