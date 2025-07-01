货币 / EH
EH: EHang Holdings Limited - ADS
16.98 USD 0.10 (0.59%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EH汇率已更改0.59%。当日，交易品种以低点16.71和高点17.40进行交易。
关注EHang Holdings Limited - ADS动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EH新闻
- Robo.ai签署合资协议在迪拜建设工业城
- What's Going On With EHang Stock Friday? - EHang Holdings (NASDAQ:EH)
- EHang completes first pilotless passenger flight in Africa
- EHang partners with China Road and Bridge Corp to expand globally
- EHang Holdings: Banking On Scalable UAM Model For Growth (NASDAQ:EH)
- EHang stock price target lowered to $24.38 by Jefferies on guidance cut
- EHang Holdings Limited (EH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- EHang (EH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- EHang Holdings Raises 2025 Guidance
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- EHang Holdings Stock Is Falling Today: Here's Why - EHang Holdings (NASDAQ:EH)
- EHang Q2 FY2025 Earnings Call Transcript - EHang Holdings (NASDAQ:EH)
- Aerial vehicle market Ehang’s shares down after cutting guidance
- EHang, Molecular Partners And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - ECARX Holdings (NASDAQ:ECX), Daqo New Energy (NYSE:DQ)
- EHang shares tumble 10% as revenue misses expectations despite strong growth
- Morgan Stanley lowers EHang stock price target to $26 on reduced volume forecast
- Ehang earnings beat by ¥0.31, revenue fell short of estimates
- Why Serina Therapeutics Shares Are Trading Higher By Over 25%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Beneficient (NASDAQ:BENF), Battalion Oil (AMEX:BATL)
- NVIDIA, Webull, IREN And More Retail Trader Favorites Report Q2 - NVIDIA (NASDAQ:NVDA)
- 5 best drone maker stocks poised to fly according to WarrenAI
- Archer or EHang: Which eVTOL Innovator is Ready to Lead the Skies?
- Flying Cars 101: Why Joby Aviation Is Ahead (NYSE:JOBY)
- Flying car stock gets bold Wall Street call, rewrites urban mobility
- EHang partners with Reignwood Aviation to expand eVTOL operations
日范围
16.71 17.40
年范围
12.01 29.76
- 前一天收盘价
- 16.88
- 开盘价
- 17.06
- 卖价
- 16.98
- 买价
- 17.28
- 最低价
- 16.71
- 最高价
- 17.40
- 交易量
- 2.484 K
- 日变化
- 0.59%
- 月变化
- 9.20%
- 6个月变化
- -18.91%
- 年变化
- 18.58%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值