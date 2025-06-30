クォートセクション
通貨 / EH
EH: EHang Holdings Limited - ADS

17.03 USD 0.05 (0.29%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EHの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり16.76の安値と17.09の高値で取引されました。

EHang Holdings Limited - ADSダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
16.76 17.09
1年のレンジ
12.01 29.76
以前の終値
16.98
始値
16.88
買値
17.03
買値
17.33
安値
16.76
高値
17.09
出来高
1.614 K
1日の変化
0.29%
1ヶ月の変化
9.52%
6ヶ月の変化
-18.67%
1年の変化
18.92%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K