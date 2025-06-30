通貨 / EH
EH: EHang Holdings Limited - ADS
17.03 USD 0.05 (0.29%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EHの今日の為替レートは、0.29%変化しました。日中、通貨は1あたり16.76の安値と17.09の高値で取引されました。
EHang Holdings Limited - ADSダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EH News
1日のレンジ
16.76 17.09
1年のレンジ
12.01 29.76
- 以前の終値
- 16.98
- 始値
- 16.88
- 買値
- 17.03
- 買値
- 17.33
- 安値
- 16.76
- 高値
- 17.09
- 出来高
- 1.614 K
- 1日の変化
- 0.29%
- 1ヶ月の変化
- 9.52%
- 6ヶ月の変化
- -18.67%
- 1年の変化
- 18.92%
