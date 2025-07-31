Dövizler / EG
EG: Everest Group Ltd
335.40 USD 0.42 (0.13%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EG fiyatı bugün 0.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 332.27 ve Yüksek fiyatı olarak 337.01 aralığında işlem gördü.
Everest Group Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
332.27 337.01
Yıllık aralık
320.19 407.31
- Önceki kapanış
- 334.98
- Açılış
- 335.06
- Satış
- 335.40
- Alış
- 335.70
- Düşük
- 332.27
- Yüksek
- 337.01
- Hacim
- 377
- Günlük değişim
- 0.13%
- Aylık değişim
- -2.30%
- 6 aylık değişim
- -7.91%
- Yıllık değişim
- -13.93%
21 Eylül, Pazar