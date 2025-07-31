FiyatlarBölümler
Dövizler / EG
Geri dön - Hisse senetleri

EG: Everest Group Ltd

335.40 USD 0.42 (0.13%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EG fiyatı bugün 0.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 332.27 ve Yüksek fiyatı olarak 337.01 aralığında işlem gördü.

Everest Group Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EG haberleri

Günlük aralık
332.27 337.01
Yıllık aralık
320.19 407.31
Önceki kapanış
334.98
Açılış
335.06
Satış
335.40
Alış
335.70
Düşük
332.27
Yüksek
337.01
Hacim
377
Günlük değişim
0.13%
Aylık değişim
-2.30%
6 aylık değişim
-7.91%
Yıllık değişim
-13.93%
21 Eylül, Pazar