EG: Everest Group Ltd

335.40 USD 0.42 (0.13%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EG a changé de 0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 332.27 et à un maximum de 337.01.

Suivez la dynamique Everest Group Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
332.27 337.01
Range Annuel
320.19 407.31
Clôture Précédente
334.98
Ouverture
335.06
Bid
335.40
Ask
335.70
Plus Bas
332.27
Plus Haut
337.01
Volume
377
Changement quotidien
0.13%
Changement Mensuel
-2.30%
Changement à 6 Mois
-7.91%
Changement Annuel
-13.93%
