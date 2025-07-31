Devises / EG
EG: Everest Group Ltd
335.40 USD 0.42 (0.13%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EG a changé de 0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 332.27 et à un maximum de 337.01.
Suivez la dynamique Everest Group Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
EG Nouvelles
Range quotidien
332.27 337.01
Range Annuel
320.19 407.31
- Clôture Précédente
- 334.98
- Ouverture
- 335.06
- Bid
- 335.40
- Ask
- 335.70
- Plus Bas
- 332.27
- Plus Haut
- 337.01
- Volume
- 377
- Changement quotidien
- 0.13%
- Changement Mensuel
- -2.30%
- Changement à 6 Mois
- -7.91%
- Changement Annuel
- -13.93%
20 septembre, samedi