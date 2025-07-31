통화 / EG
EG: Everest Group Ltd
335.40 USD 0.42 (0.13%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EG 환율이 오늘 0.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 332.27이고 고가는 337.01이었습니다.
Everest Group Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EG News
일일 변동 비율
332.27 337.01
년간 변동
320.19 407.31
- 이전 종가
- 334.98
- 시가
- 335.06
- Bid
- 335.40
- Ask
- 335.70
- 저가
- 332.27
- 고가
- 337.01
- 볼륨
- 377
- 일일 변동
- 0.13%
- 월 변동
- -2.30%
- 6개월 변동
- -7.91%
- 년간 변동율
- -13.93%
