EG: Everest Group Ltd
330.78 USD 9.16 (2.69%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EG за сегодня изменился на -2.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 327.35, а максимальная — 336.85.
Следите за динамикой Everest Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
327.35 336.85
Годовой диапазон
320.19 407.31
- Предыдущее закрытие
- 339.94
- Open
- 336.85
- Bid
- 330.78
- Ask
- 331.08
- Low
- 327.35
- High
- 336.85
- Объем
- 581
- Дневное изменение
- -2.69%
- Месячное изменение
- -3.64%
- 6-месячное изменение
- -9.17%
- Годовое изменение
- -15.11%
