EG: Everest Group Ltd

334.98 USD 1.35 (0.40%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EGの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり332.50の安値と336.15の高値で取引されました。

Everest Group Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
332.50 336.15
1年のレンジ
320.19 407.31
以前の終値
333.63
始値
333.41
買値
334.98
買値
335.28
安値
332.50
高値
336.15
出来高
429
1日の変化
0.40%
1ヶ月の変化
-2.42%
6ヶ月の変化
-8.02%
1年の変化
-14.03%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K