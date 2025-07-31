通貨 / EG
EG: Everest Group Ltd
334.98 USD 1.35 (0.40%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EGの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり332.50の安値と336.15の高値で取引されました。
Everest Group Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EG News
- Everest Group Is Trading at a Discount: Time to Load Up or Hold Off?
- Here's Why Everest Group (EG) is a Strong Value Stock
- Everest Group: Progress Despite Pricing Fears (NYSE:EG)
- ORI Hits 52-Week High, Trades at a Discount: How to Play the Stock
- Everest Group (EG) Up 1.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Principal Financial Trades Above 200-Day SMA: Time to Hold PFG Stock?
- Why Everest Group (EG) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Prudential Financial Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Heartland Mid Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Everest Group appoints Laura Hay to board of directors
- Everest Group Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Earnings call transcript: Everest Group Ltd beats Q2 2025 forecasts
- Why Everest Group (EG) is a Top Momentum Stock for the Long-Term
- Everest Group declares $2.00 dividend payable in September
- Here's Why Everest Group (EG) is a Strong Value Stock
- Zacks Industry Outlook Highlights American International, Prudential Financial, Principal Financial, Everest Group and Assurant
- 5 Multiline Insurers Stocks to Watch Amid Increased Digitalization
- VOYA Q2 Earnings Beat Estimates on Strong Net Investment Income
- Janus Henderson Mid Cap Value Managed Account Q2 2025 Commentary
- Keefe, Bruyette & Woods raises Everest Group stock price target to $416
- MGIC Investment Shares Gain 2.3% as Q2 Earnings Top Estimates
- Radian Group Q2 Earnings Top Estimates, Premiums Decline Y/Y
- Everest Group Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Everest Group, Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:EG)
1日のレンジ
332.50 336.15
1年のレンジ
320.19 407.31
- 以前の終値
- 333.63
- 始値
- 333.41
- 買値
- 334.98
- 買値
- 335.28
- 安値
- 332.50
- 高値
- 336.15
- 出来高
- 429
- 1日の変化
- 0.40%
- 1ヶ月の変化
- -2.42%
- 6ヶ月の変化
- -8.02%
- 1年の変化
- -14.03%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K