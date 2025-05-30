Dövizler / EEIQ
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EEIQ: EpicQuest Education Group International Limited
0.48 USD 0.01 (2.04%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EEIQ fiyatı bugün -2.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.48 ve Yüksek fiyatı olarak 0.50 aralığında işlem gördü.
EpicQuest Education Group International Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EEIQ haberleri
- EpicQuest Education receives additional 180 days from Nasdaq to meet minimum bid
- Eastern International prices $6.4 million IPO at $4 per share
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Crude Oil Surges 2%; Chicago Fed National Activity Index Edges Lower in July - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- US Stocks Mixed; Dow Falls Over 150 Points - EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- EpicQuest Education announces $3.7 million registered direct offering
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- EEIQ Earnings: EpicQuest Education Stock Rockets 100% on Strong Growth - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.89%
- Nasdaq Jumps 2%; Workday Shares Fall Following Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ)
- Dow Surges Over 300 Points; BJ's Wholesale Shares Fall After Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- EpicQuest Education Shoots Up 114% After Hours: Here's Why - EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ)
- EpicQuest Education Announces Closing of $1.8 Million Offering
Günlük aralık
0.48 0.50
Yıllık aralık
0.42 1.74
- Önceki kapanış
- 0.49
- Açılış
- 0.50
- Satış
- 0.48
- Alış
- 0.78
- Düşük
- 0.48
- Yüksek
- 0.50
- Hacim
- 107
- Günlük değişim
- -2.04%
- Aylık değişim
- -5.88%
- 6 aylık değişim
- -35.14%
- Yıllık değişim
- -31.43%
21 Eylül, Pazar