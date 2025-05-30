Валюты / EEIQ
EEIQ: EpicQuest Education Group International Limited
0.47 USD 0.01 (2.08%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EEIQ за сегодня изменился на -2.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.45, а максимальная — 0.50.
Следите за динамикой EpicQuest Education Group International Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.45 0.50
Годовой диапазон
0.42 1.74
- Предыдущее закрытие
- 0.48
- Open
- 0.48
- Bid
- 0.47
- Ask
- 0.77
- Low
- 0.45
- High
- 0.50
- Объем
- 154
- Дневное изменение
- -2.08%
- Месячное изменение
- -7.84%
- 6-месячное изменение
- -36.49%
- Годовое изменение
- -32.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.