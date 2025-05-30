通貨 / EEIQ
EEIQ: EpicQuest Education Group International Limited
0.49 USD 0.01 (2.08%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EEIQの今日の為替レートは、2.08%変化しました。日中、通貨は1あたり0.47の安値と0.50の高値で取引されました。
EpicQuest Education Group International Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EEIQ News
- EpicQuest Education receives additional 180 days from Nasdaq to meet minimum bid
- Eastern International prices $6.4 million IPO at $4 per share
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Crude Oil Surges 2%; Chicago Fed National Activity Index Edges Lower in July - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- US Stocks Mixed; Dow Falls Over 150 Points - EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- EpicQuest Education announces $3.7 million registered direct offering
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- EEIQ Earnings: EpicQuest Education Stock Rockets 100% on Strong Growth - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.89%
- Nasdaq Jumps 2%; Workday Shares Fall Following Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ)
- Dow Surges Over 300 Points; BJ's Wholesale Shares Fall After Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- EpicQuest Education Shoots Up 114% After Hours: Here's Why - EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ)
- EpicQuest Education Announces Closing of $1.8 Million Offering
1日のレンジ
0.47 0.50
1年のレンジ
0.42 1.74
- 以前の終値
- 0.48
- 始値
- 0.47
- 買値
- 0.49
- 買値
- 0.79
- 安値
- 0.47
- 高値
- 0.50
- 出来高
- 171
- 1日の変化
- 2.08%
- 1ヶ月の変化
- -3.92%
- 6ヶ月の変化
- -33.78%
- 1年の変化
- -30.00%
