KurseKategorien
Währungen / EEIQ
Zurück zum Aktien

EEIQ: EpicQuest Education Group International Limited

0.48 USD 0.01 (2.04%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EEIQ hat sich für heute um -2.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.48 bis zu einem Hoch von 0.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die EpicQuest Education Group International Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EEIQ News

Tagesspanne
0.48 0.50
Jahresspanne
0.42 1.74
Vorheriger Schlusskurs
0.49
Eröffnung
0.50
Bid
0.48
Ask
0.78
Tief
0.48
Hoch
0.50
Volumen
67
Tagesänderung
-2.04%
Monatsänderung
-5.88%
6-Monatsänderung
-35.14%
Jahresänderung
-31.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K