EEIQ: EpicQuest Education Group International Limited
0.48 USD 0.01 (2.04%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EEIQ hat sich für heute um -2.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.48 bis zu einem Hoch von 0.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die EpicQuest Education Group International Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EEIQ News
- EpicQuest Education receives additional 180 days from Nasdaq to meet minimum bid
- Eastern International prices $6.4 million IPO at $4 per share
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Crude Oil Surges 2%; Chicago Fed National Activity Index Edges Lower in July - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- US Stocks Mixed; Dow Falls Over 150 Points - EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- EpicQuest Education announces $3.7 million registered direct offering
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- EEIQ Earnings: EpicQuest Education Stock Rockets 100% on Strong Growth - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.89%
- Nasdaq Jumps 2%; Workday Shares Fall Following Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ)
- Dow Surges Over 300 Points; BJ's Wholesale Shares Fall After Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- EpicQuest Education Shoots Up 114% After Hours: Here's Why - EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ)
- EpicQuest Education Announces Closing of $1.8 Million Offering
Tagesspanne
0.48 0.50
Jahresspanne
0.42 1.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.49
- Eröffnung
- 0.50
- Bid
- 0.48
- Ask
- 0.78
- Tief
- 0.48
- Hoch
- 0.50
- Volumen
- 67
- Tagesänderung
- -2.04%
- Monatsänderung
- -5.88%
- 6-Monatsänderung
- -35.14%
- Jahresänderung
- -31.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K