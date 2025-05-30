Moedas / EEIQ
EEIQ: EpicQuest Education Group International Limited
0.49 USD 0.01 (2.08%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EEIQ para hoje mudou para 2.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.47 e o mais alto foi 0.50.
Veja a dinâmica do par de moedas EpicQuest Education Group International Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EEIQ Notícias
- EpicQuest Education receives additional 180 days from Nasdaq to meet minimum bid
- Eastern International prices $6.4 million IPO at $4 per share
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Crude Oil Surges 2%; Chicago Fed National Activity Index Edges Lower in July - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- US Stocks Mixed; Dow Falls Over 150 Points - EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- EpicQuest Education announces $3.7 million registered direct offering
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- EEIQ Earnings: EpicQuest Education Stock Rockets 100% on Strong Growth - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.89%
- Nasdaq Jumps 2%; Workday Shares Fall Following Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ)
- Dow Surges Over 300 Points; BJ's Wholesale Shares Fall After Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- EpicQuest Education Shoots Up 114% After Hours: Here's Why - EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ)
- EpicQuest Education Announces Closing of $1.8 Million Offering
Faixa diária
0.47 0.50
Faixa anual
0.42 1.74
- Fechamento anterior
- 0.48
- Open
- 0.47
- Bid
- 0.49
- Ask
- 0.79
- Low
- 0.47
- High
- 0.50
- Volume
- 171
- Mudança diária
- 2.08%
- Mudança mensal
- -3.92%
- Mudança de 6 meses
- -33.78%
- Mudança anual
- -30.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh