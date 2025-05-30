Devises / EEIQ
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
EEIQ: EpicQuest Education Group International Limited
0.48 USD 0.01 (2.04%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de EEIQ a changé de -2.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.48 et à un maximum de 0.50.
Suivez la dynamique EpicQuest Education Group International Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EEIQ Nouvelles
- EpicQuest Education receives additional 180 days from Nasdaq to meet minimum bid
- Eastern International prices $6.4 million IPO at $4 per share
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.77%
- Crude Oil Surges 2%; Chicago Fed National Activity Index Edges Lower in July - Aehr Test System (NASDAQ:AEHR), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- US Stocks Mixed; Dow Falls Over 150 Points - EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ), Capstone Holding (NASDAQ:CAPS)
- EpicQuest Education announces $3.7 million registered direct offering
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- EEIQ Earnings: EpicQuest Education Stock Rockets 100% on Strong Growth - TipRanks.com
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.89%
- Nasdaq Jumps 2%; Workday Shares Fall Following Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ)
- Dow Surges Over 300 Points; BJ's Wholesale Shares Fall After Q2 Results - BJ's Wholesale Club Hldgs (NYSE:BJ), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Why EpicQuest Education Shares Are Trading Higher By Over 81%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), ACM Research (NASDAQ:ACMR)
- EpicQuest Education Shoots Up 114% After Hours: Here's Why - EpicQuest Education Group (NASDAQ:EEIQ)
- EpicQuest Education Announces Closing of $1.8 Million Offering
Range quotidien
0.48 0.50
Range Annuel
0.42 1.74
- Clôture Précédente
- 0.49
- Ouverture
- 0.50
- Bid
- 0.48
- Ask
- 0.78
- Plus Bas
- 0.48
- Plus Haut
- 0.50
- Volume
- 107
- Changement quotidien
- -2.04%
- Changement Mensuel
- -5.88%
- Changement à 6 Mois
- -35.14%
- Changement Annuel
- -31.43%
20 septembre, samedi