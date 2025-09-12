Dövizler / DUOL
DUOL: Duolingo Inc - Class A
290.90 USD 1.23 (0.42%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DUOL fiyatı bugün 0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 285.46 ve Yüksek fiyatı olarak 291.48 aralığında işlem gördü.
Duolingo Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DUOL haberleri
- Duolingo: AI and Data Powering Scalable Growth and Competitive Moat
- AI Needs Babysitters, and These Stocks Are Cashing In
- Morgan Stanley, Duolingo hissesi için Ağırlık Artırımı notunu 500 dolar hedef fiyatla yineliyor
- Raymond James, Duolingo hissesi için Piyasa Performansı notunu yineledi
- Evercore ISI, Duolingo hissesi için Outperform notunu 540 dolar hedefle yineledi
- KeyBanc, Duocon 2025 sonrası Duolingo hissesinde Ağırlık Artırma notunu korudu
- JMP, Duolingo hissesi için "Piyasa Performansı Üstü" notunu yineledi
- Duolingo Macaristan’da yanıltıcı iddialar ve pazarlama taktikleri nedeniyle soruşturuluyor
- Duolingo’nun Duocon Etkinliğinden Çıkan 5 Önemli Sonuç Güçlü Büyüme Potansiyelini Gösteriyor
Günlük aralık
285.46 291.48
Yıllık aralık
256.63 544.93
- Önceki kapanış
- 289.67
- Açılış
- 290.30
- Satış
- 290.90
- Alış
- 291.20
- Düşük
- 285.46
- Yüksek
- 291.48
- Hacim
- 2.345 K
- Günlük değişim
- 0.42%
- Aylık değişim
- -0.12%
- 6 aylık değişim
- -6.72%
- Yıllık değişim
- 2.79%
21 Eylül, Pazar