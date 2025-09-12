货币 / DUOL
DUOL: Duolingo Inc - Class A
272.94 USD 7.80 (2.78%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DUOL汇率已更改-2.78%。当日，交易品种以低点264.85和高点273.85进行交易。
关注Duolingo Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DUOL新闻
- AI Needs Babysitters, and These Stocks Are Cashing In
- 摩根士丹利重申多邻国股票"增持"评级，目标价500美元
- Evercore ISI 重申多邻国股票"跑赢大盘"评级，目标价540美元
- 雷蒙德詹姆斯维持Duolingo股票"市场表现"评级
- Duolingo stock rating reiterated at Market Perform by Raymond James
- Evercore ISI reiterates Outperform rating on Duolingo stock at $540
- Morgan Stanley reiterates Overweight rating on Duolingo stock with $500 price target
- KeyBanc维持多邻国股票"增持"评级，Duocon 2025后目标价460美元
- KeyBanc maintains Overweight rating on Duolingo stock after Duocon 2025
- JMP重申多邻国股票评级为"市场表现优于大盘"
- Duolingo stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- 多邻国因误导性宣传和营销策略在匈牙利面临调查
- Duolingo faces Hungarian probe over misleading claims, marketing tactics
- Duolingo年度Duocon活动揭示5大亮点展现强劲增长潜力
- Top 5 Takeaways from Duolingo’s Duocon Event Show Strong Growth Potential
- Duolingo Bolsters AI Conversations, Chess Offerings
- 5 Must-Buy Laggards of 2025 With Double-Digit Short-Term Price Upside
- 本周华尔街分析师观点
- Street Calls of the Week
- DUOL Stock Down 35% in 3 Months: Should You Buy the Dip?
日范围
264.85 273.85
年范围
256.63 544.93
- 前一天收盘价
- 280.74
- 开盘价
- 267.79
- 卖价
- 272.94
- 买价
- 273.24
- 最低价
- 264.85
- 最高价
- 273.85
- 交易量
- 2.095 K
- 日变化
- -2.78%
- 月变化
- -6.29%
- 6个月变化
- -12.48%
- 年变化
- -3.55%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值