DUOL: Duolingo Inc - Class A
280.74 USD 4.37 (1.53%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DUOL за сегодня изменился на -1.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 271.00, а максимальная — 296.80.
Следите за динамикой Duolingo Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
271.00 296.80
Годовой диапазон
256.63 544.93
- Предыдущее закрытие
- 285.11
- Open
- 289.47
- Bid
- 280.74
- Ask
- 281.04
- Low
- 271.00
- High
- 296.80
- Объем
- 5.590 K
- Дневное изменение
- -1.53%
- Месячное изменение
- -3.61%
- 6-месячное изменение
- -9.98%
- Годовое изменение
- -0.80%
