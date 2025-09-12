Valute / DUOL
DUOL: Duolingo Inc - Class A
290.90 USD 1.23 (0.42%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DUOL ha avuto una variazione del 0.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 285.46 e ad un massimo di 291.48.
Segui le dinamiche di Duolingo Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DUOL News
- Duolingo: AI and Data Powering Scalable Growth and Competitive Moat
- AI Needs Babysitters, and These Stocks Are Cashing In
- Morgan Stanley riconferma rating Overweight su Duolingo con target price di $500
- Raymond James riconferma il rating Market Perform per le azioni Duolingo
- Evercore ISI conferma il rating Outperform su Duolingo con target a $540
- Duolingo stock rating reiterated at Market Perform by Raymond James
- Evercore ISI reiterates Outperform rating on Duolingo stock at $540
- Morgan Stanley reiterates Overweight rating on Duolingo stock with $500 price target
- KeyBanc mantiene rating Overweight su Duolingo dopo Duocon 2025
- KeyBanc maintains Overweight rating on Duolingo stock after Duocon 2025
- Duolingo: JMP conferma rating Market Outperform con target a $500
- Duolingo stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Duolingo sotto indagine in Ungheria per affermazioni ingannevoli e tattiche di marketing
- Duolingo faces Hungarian probe over misleading claims, marketing tactics
- I 5 punti chiave dell’evento Duocon di Duolingo mostrano un forte potenziale di crescita
- Top 5 Takeaways from Duolingo’s Duocon Event Show Strong Growth Potential
- Duolingo Bolsters AI Conversations, Chess Offerings
- 5 Must-Buy Laggards of 2025 With Double-Digit Short-Term Price Upside
- Le chiamate di Wall Street della settimana
- Street Calls of the Week
- DUOL Stock Down 35% in 3 Months: Should You Buy the Dip?
Intervallo Giornaliero
285.46 291.48
Intervallo Annuale
256.63 544.93
- Chiusura Precedente
- 289.67
- Apertura
- 290.30
- Bid
- 290.90
- Ask
- 291.20
- Minimo
- 285.46
- Massimo
- 291.48
- Volume
- 2.345 K
- Variazione giornaliera
- 0.42%
- Variazione Mensile
- -0.12%
- Variazione Semestrale
- -6.72%
- Variazione Annuale
- 2.79%
