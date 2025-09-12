通貨 / DUOL
DUOL: Duolingo Inc - Class A
289.67 USD 10.51 (3.76%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DUOLの今日の為替レートは、3.76%変化しました。日中、通貨は1あたり281.84の安値と291.24の高値で取引されました。
Duolingo Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DUOL News
Duolingo: AI and Data Powering Scalable Growth and Competitive Moat
AI Needs Babysitters, and These Stocks Are Cashing In
モルガン・スタンレー、デュオリンゴ株に対する「オーバーウェイト」評価を維持、目標価格500ドル
エバコアISI、デュオリンゴ株に対する「アウトパフォーム」評価を$540で維持
レイモンド・ジェームズ、Duolingo株の「マーケットパフォーム」評価を維持
- Duolingo stock rating reiterated at Market Perform by Raymond James
- Evercore ISI reiterates Outperform rating on Duolingo stock at $540
- Morgan Stanley reiterates Overweight rating on Duolingo stock with $500 price target
KeyBancがDuocon 2025後もDuolingo株に対する「Overweight」評価を維持
- KeyBanc maintains Overweight rating on Duolingo stock after Duocon 2025
JMPがDuolingo株式の「市場アウトパフォーム」評価を維持、目標価格500ドル
- Duolingo stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
Duolingoが誤解を招く主張とマーケティング戦術でハンガリー当局の調査に直面
- Duolingo faces Hungarian probe over misleading claims, marketing tactics
Duolingoのデュオコンイベントから得た成長可能性を示す5つの重要ポイント
- Top 5 Takeaways from Duolingo’s Duocon Event Show Strong Growth Potential
Duolingo Bolsters AI Conversations, Chess Offerings
5 Must-Buy Laggards of 2025 With Double-Digit Short-Term Price Upside
今週のウォール街の注目銘柄
- Street Calls of the Week
DUOL Stock Down 35% in 3 Months: Should You Buy the Dip?
1日のレンジ
281.84 291.24
1年のレンジ
256.63 544.93
- 以前の終値
- 279.16
- 始値
- 283.75
- 買値
- 289.67
- 買値
- 289.97
- 安値
- 281.84
- 高値
- 291.24
- 出来高
- 2.336 K
- 1日の変化
- 3.76%
- 1ヶ月の変化
- -0.54%
- 6ヶ月の変化
- -7.12%
- 1年の変化
- 2.36%
