DUOL: Duolingo Inc - Class A
290.90 USD 1.23 (0.42%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DUOL a changé de 0.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 285.46 et à un maximum de 291.48.
Suivez la dynamique Duolingo Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DUOL Nouvelles
- Duolingo: AI and Data Powering Scalable Growth and Competitive Moat
- AI Needs Babysitters, and These Stocks Are Cashing In
- Morgan Stanley réitère sa recommandation Surpondérer sur Duolingo avec un objectif de 500$
- La notation de l’action Duolingo maintenue à "Market Perform" par Raymond James
- Evercore ISI maintient sa note Surperformance sur l’action Duolingo à 540$
- Morgan Stanley reiterates Overweight rating on Duolingo stock with $500 price target
- Duolingo Bolsters AI Conversations, Chess Offerings
- 5 Must-Buy Laggards of 2025 With Double-Digit Short-Term Price Upside
- DUOL Stock Down 35% in 3 Months: Should You Buy the Dip?
Range quotidien
285.46 291.48
Range Annuel
256.63 544.93
- Clôture Précédente
- 289.67
- Ouverture
- 290.30
- Bid
- 290.90
- Ask
- 291.20
- Plus Bas
- 285.46
- Plus Haut
- 291.48
- Volume
- 2.345 K
- Changement quotidien
- 0.42%
- Changement Mensuel
- -0.12%
- Changement à 6 Mois
- -6.72%
- Changement Annuel
- 2.79%
20 septembre, samedi