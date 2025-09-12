Währungen / DUOL
DUOL: Duolingo Inc - Class A
289.67 USD 10.51 (3.76%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DUOL hat sich für heute um 3.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 281.84 bis zu einem Hoch von 291.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Duolingo Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DUOL News
- Duolingo: AI and Data Powering Scalable Growth and Competitive Moat
- AI Needs Babysitters, and These Stocks Are Cashing In
- Evercore ISI bekräftigt "Outperform"-Rating für Duolingo-Aktie bei 540 US-Dollar
- Duolingo: Morgan Stanley sieht fast 80 % Kurspotenzial und bestätigt "Overweight"-Rating
- Raymond James bestätigt "Market Perform"-Rating für Duolingo nach Duocon-Event
- Evercore ISI reiterates Outperform rating on Duolingo stock at $540
- KeyBanc bestätigt "Overweight"-Rating für Duolingo-Aktie nach Duocon 2025
- JMP bestätigt "Market Outperform"-Rating für Duolingo-Aktie
- Ungarn: Wettbewerbsbehörde ermittelt gegen Duolingo wegen irreführender Werbung
- Top 5 Takeaways from Duolingo’s Duocon Event Show Strong Growth Potential
- Duolingo Bolsters AI Conversations, Chess Offerings
- 5 Must-Buy Laggards of 2025 With Double-Digit Short-Term Price Upside
- Street Calls of the Week
- DUOL Stock Down 35% in 3 Months: Should You Buy the Dip?
- KeyBanc bestätigt Duolingo-Aktie mit "Overweight" vor Duocon-Event
Tagesspanne
281.84 291.24
Jahresspanne
256.63 544.93
Vorheriger Schlusskurs
- 279.16
Eröffnung
- 283.75
Bid
- 289.67
Ask
- 289.97
Tief
- 281.84
Hoch
- 291.24
Volumen
- 2.336 K
Tagesänderung
- 3.76%
Monatsänderung
- -0.54%
6-Monatsänderung
- -7.12%
Jahresänderung
- 2.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K