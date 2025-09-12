KurseKategorien
Währungen / DUOL
Zurück zum Aktien

DUOL: Duolingo Inc - Class A

289.67 USD 10.51 (3.76%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DUOL hat sich für heute um 3.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 281.84 bis zu einem Hoch von 291.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die Duolingo Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DUOL News

Tagesspanne
281.84 291.24
Jahresspanne
256.63 544.93
Vorheriger Schlusskurs
279.16
Eröffnung
283.75
Bid
289.67
Ask
289.97
Tief
281.84
Hoch
291.24
Volumen
2.336 K
Tagesänderung
3.76%
Monatsänderung
-0.54%
6-Monatsänderung
-7.12%
Jahresänderung
2.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K