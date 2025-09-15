Divisas / DUOL
DUOL: Duolingo Inc - Class A
279.16 USD 1.58 (0.56%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DUOL de hoy ha cambiado un -0.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 264.85, mientras que el máximo ha alcanzado 281.94.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Duolingo Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DUOL News
- AI Needs Babysitters, and These Stocks Are Cashing In
- Morgan Stanley reitera calificación Overweight para Duolingo con precio objetivo de $500
- Morgan Stanley reitera calificación de Mejor Rendimiento para Duolingo con precio objetivo de 500 dólares
- Raymond James reitera calificación de "Market Perform" para acciones de Duolingo
- Evercore ISI mantiene calificación de Mejor Rendimiento para Duolingo con precio objetivo de $540
- Raymond James reitera calificación de Rendimiento de Mercado para acciones de Duolingo
- Evercore ISI mantiene calificación de Outperform para Duolingo con objetivo de $540
- Morgan Stanley reiterates Overweight rating on Duolingo stock with $500 price target
- KeyBanc mantiene calificación Overweight para Duolingo tras Duocon 2025
- KeyBanc mantiene calificación de Mejor Rendimiento para Duolingo tras Duocon 2025
- JMP reitera la calificación de Duolingo en Mejor Rendimiento
- JMP reitera calificación de Duolingo en Supera al Mercado con objetivo de $500
- Duolingo enfrenta investigación en Hungría por publicidad engañosa
- Duolingo se enfrenta a una investigación húngara por afirmaciones engañosas y tácticas de marketing
- 5 conclusiones clave del evento Duocon de Duolingo muestran gran potencial
- Los 5 principales puntos del evento Duocon de Duolingo muestran un fuerte potencial de crecimiento
- Duolingo Bolsters AI Conversations, Chess Offerings
- 5 Must-Buy Laggards of 2025 With Double-Digit Short-Term Price Upside
Rango diario
264.85 281.94
Rango anual
256.63 544.93
- Cierres anteriores
- 280.74
- Open
- 267.79
- Bid
- 279.16
- Ask
- 279.46
- Low
- 264.85
- High
- 281.94
- Volumen
- 4.997 K
- Cambio diario
- -0.56%
- Cambio mensual
- -4.15%
- Cambio a 6 meses
- -10.49%
- Cambio anual
- -1.36%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B