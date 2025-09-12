통화 / DUOL
DUOL: Duolingo Inc - Class A
290.90 USD 1.23 (0.42%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DUOL 환율이 오늘 0.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 285.46이고 고가는 291.48이었습니다.
Duolingo Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
DUOL News
- Duolingo: AI and Data Powering Scalable Growth and Competitive Moat
- AI Needs Babysitters, and These Stocks Are Cashing In
- 모건 스탠리, 듀오링고에 ’비중확대’ 투자의견 유지, 목표가 500달러
- 듀오링고, Raymond James, ’Market Perform’ 등급 유지
- 듀오링고, Evercore ISI ’시장수익률 상회’ 투자의견 재확인, 목표가 $540
- 듀오링고, Duocon 2025 후 KeyBanc ’비중확대’ 유지
- 듀오링고, JMP證券 ’시장수익률 상회’ 등급 재확인
- 듀오링고, 허위 주장 및 마케팅 전략으로 헝가리 당국 조사 직면
- 듀오링고 듀오콘 행사에서 드러난 강력한 성장 잠재력의 5가지 핵심 요점
- Duolingo Bolsters AI Conversations, Chess Offerings
- 5 Must-Buy Laggards of 2025 With Double-Digit Short-Term Price Upside
- 이번 주 월가 분석가들의 주요 전망
- DUOL Stock Down 35% in 3 Months: Should You Buy the Dip?
일일 변동 비율
285.46 291.48
년간 변동
256.63 544.93
- 이전 종가
- 289.67
- 시가
- 290.30
- Bid
- 290.90
- Ask
- 291.20
- 저가
- 285.46
- 고가
- 291.48
- 볼륨
- 2.345 K
- 일일 변동
- 0.42%
- 월 변동
- -0.12%
- 6개월 변동
- -6.72%
- 년간 변동율
- 2.79%
