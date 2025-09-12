Moedas / DUOL
DUOL: Duolingo Inc - Class A
285.53 USD 6.37 (2.28%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DUOL para hoje mudou para 2.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 281.84 e o mais alto foi 286.00.
Veja a dinâmica do par de moedas Duolingo Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DUOL Notícias
- AI Needs Babysitters, and These Stocks Are Cashing In
- Morgan Stanley mantém recomendação acima da média para ações da Duolingo com preço-alvo de US$ 500
- Raymond James reitera classificação de ações da Duolingo como Market Perform
- Evercore ISI mantém classificação acima da média para ações da Duolingo com preço-alvo de US$ 540
- KeyBanc mantém classificação acima da média para ações da Duolingo após Duocon 2025
- Avaliação de ações da Duolingo reiterada como Acima da Média pelo JMP
- Duolingo enfrenta investigação na Hungria por alegações enganosas e táticas de marketing
- 5 principais conclusões do evento Duocon da Duolingo mostram forte potencial de crescimento
- Duolingo Bolsters AI Conversations, Chess Offerings
- 5 Must-Buy Laggards of 2025 With Double-Digit Short-Term Price Upside
- Chamadas de Wall Street da semana
- DUOL Stock Down 35% in 3 Months: Should You Buy the Dip?
Faixa diária
281.84 286.00
Faixa anual
256.63 544.93
- Fechamento anterior
- 279.16
- Open
- 283.75
- Bid
- 285.53
- Ask
- 285.83
- Low
- 281.84
- High
- 286.00
- Volume
- 195
- Mudança diária
- 2.28%
- Mudança mensal
- -1.96%
- Mudança de 6 meses
- -8.45%
- Mudança anual
- 0.89%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh