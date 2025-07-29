FiyatlarBölümler
DTE
DTE: DTE Energy Company

135.66 USD 0.56 (0.41%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DTE fiyatı bugün 0.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 134.70 ve Yüksek fiyatı olarak 136.43 aralığında işlem gördü.

DTE Energy Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
134.70 136.43
Yıllık aralık
115.59 142.05
Önceki kapanış
135.10
Açılış
135.52
Satış
135.66
Alış
135.96
Düşük
134.70
Yüksek
136.43
Hacim
1.613 K
Günlük değişim
0.41%
Aylık değişim
-0.29%
6 aylık değişim
-1.59%
Yıllık değişim
5.50%
21 Eylül, Pazar