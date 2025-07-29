KurseKategorien
DTE: DTE Energy Company

135.10 USD 0.03 (0.02%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DTE hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 134.01 bis zu einem Hoch von 136.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die DTE Energy Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
134.01 136.16
Jahresspanne
115.59 142.05
Vorheriger Schlusskurs
135.13
Eröffnung
134.35
Bid
135.10
Ask
135.40
Tief
134.01
Hoch
136.16
Volumen
2.219 K
Tagesänderung
-0.02%
Monatsänderung
-0.71%
6-Monatsänderung
-1.99%
Jahresänderung
5.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K