DTE: DTE Energy Company
135.10 USD 0.03 (0.02%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DTE hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 134.01 bis zu einem Hoch von 136.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die DTE Energy Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DTE News
Tagesspanne
134.01 136.16
Jahresspanne
115.59 142.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 135.13
- Eröffnung
- 134.35
- Bid
- 135.10
- Ask
- 135.40
- Tief
- 134.01
- Hoch
- 136.16
- Volumen
- 2.219 K
- Tagesänderung
- -0.02%
- Monatsänderung
- -0.71%
- 6-Monatsänderung
- -1.99%
- Jahresänderung
- 5.06%
