Divisas / DTE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DTE: DTE Energy Company
135.13 USD 1.05 (0.78%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DTE de hoy ha cambiado un 0.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 134.48, mientras que el máximo ha alcanzado 136.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DTE Energy Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DTE News
- DTE Energy completa venta de obligaciones por 600 millones de dólares con vencimiento en 2085
- DTE Energy completes $600 million debenture sale due 2085
- DTE Energy prices $600 million in junior subordinated debentures
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- DTE Energy faces court judgment in Clean Air Act case involving EES Coke
- DTE Energy (DTE) Up 2.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- DTE Energy stock price target raised to $144 from $140 at BMO Capital
- DTE Energy Advances on Clean Energy Initiatives & Investments
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- Earnings call transcript: Deutsche Telekom Q2 2025 raises guidance amid AI push
- DTE Energy stock reaches all-time high at 141.56 USD
- Sempra Energy's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Earnings call transcript: Deutsche Telekom Q2 2025 sees slight revenue miss, stock dips
- Deutsche Telekom Q2 2025 slides: guidance raised again as growth accelerates
- DTE Energy stock hits all-time high at 140.43 USD
- Edison International Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- PG&E Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Mizuho raises DTE Energy stock price target on data center growth potential
- American Electric's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Entergy's Q2 Earnings Improve Y/Y, Revenues Beat Estimates
- Compared to Estimates, DTE Energy (DTE) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- DTE Energy earnings missed by $0.12, revenue topped estimates
- DTE Energy's Q2 Earnings Miss Estimates, Decline Year Over Year
- DTE Energy Misses Q2 Earnings Target
Rango diario
134.48 136.15
Rango anual
115.59 142.05
- Cierres anteriores
- 134.08
- Open
- 134.48
- Bid
- 135.13
- Ask
- 135.43
- Low
- 134.48
- High
- 136.15
- Volumen
- 1.393 K
- Cambio diario
- 0.78%
- Cambio mensual
- -0.68%
- Cambio a 6 meses
- -1.97%
- Cambio anual
- 5.09%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B