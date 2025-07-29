통화 / DTE
DTE: DTE Energy Company
135.66 USD 0.56 (0.41%)
부문: 유틸리티 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DTE 환율이 오늘 0.41%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 134.70이고 고가는 136.43이었습니다.
DTE Energy Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DTE News
일일 변동 비율
134.70 136.43
년간 변동
115.59 142.05
- 이전 종가
- 135.10
- 시가
- 135.52
- Bid
- 135.66
- Ask
- 135.96
- 저가
- 134.70
- 고가
- 136.43
- 볼륨
- 1.613 K
- 일일 변동
- 0.41%
- 월 변동
- -0.29%
- 6개월 변동
- -1.59%
- 년간 변동율
- 5.50%
