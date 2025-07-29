通貨 / DTE
DTE: DTE Energy Company
135.10 USD 0.03 (0.02%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DTEの今日の為替レートは、-0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり134.01の安値と136.16の高値で取引されました。
DTE Energy Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
134.01 136.16
1年のレンジ
115.59 142.05
- 以前の終値
- 135.13
- 始値
- 134.35
- 買値
- 135.10
- 買値
- 135.40
- 安値
- 134.01
- 高値
- 136.16
- 出来高
- 2.219 K
- 1日の変化
- -0.02%
- 1ヶ月の変化
- -0.71%
- 6ヶ月の変化
- -1.99%
- 1年の変化
- 5.06%
