货币 / DTE
DTE: DTE Energy Company
134.08 USD 2.38 (1.74%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DTE汇率已更改-1.74%。当日，交易品种以低点134.01和高点136.40进行交易。
关注DTE Energy Company动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DTE新闻
- DTE Energy prices $600 million in junior subordinated debentures
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- DTE Energy faces court judgment in Clean Air Act case involving EES Coke
- DTE Energy (DTE) Up 2.2% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- DTE Energy stock price target raised to $144 from $140 at BMO Capital
- DTE Energy Advances on Clean Energy Initiatives & Investments
- FUTY ETF: Utilities Dashboard For August (NYSEARCA:FUTY)
- Earnings call transcript: Deutsche Telekom Q2 2025 raises guidance amid AI push
- DTE Energy stock reaches all-time high at 141.56 USD
- Sempra Energy's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Earnings call transcript: Deutsche Telekom Q2 2025 sees slight revenue miss, stock dips
- Deutsche Telekom Q2 2025 slides: guidance raised again as growth accelerates
- DTE Energy stock hits all-time high at 140.43 USD
- Edison International Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- PG&E Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Mizuho raises DTE Energy stock price target on data center growth potential
- American Electric's Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Increase Y/Y
- Entergy's Q2 Earnings Improve Y/Y, Revenues Beat Estimates
- Compared to Estimates, DTE Energy (DTE) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- DTE Energy earnings missed by $0.12, revenue topped estimates
- DTE Energy's Q2 Earnings Miss Estimates, Decline Year Over Year
- DTE Energy Misses Q2 Earnings Target
- DTE Energy Q2 2025 slides: Mixed results as company targets high-end guidance
- Gear Up for DTE Energy (DTE) Q2 Earnings: Wall Street Estimates for Key Metrics
日范围
134.01 136.40
年范围
115.59 142.05
- 前一天收盘价
- 136.46
- 开盘价
- 136.40
- 卖价
- 134.08
- 买价
- 134.38
- 最低价
- 134.01
- 最高价
- 136.40
- 交易量
- 1.444 K
- 日变化
- -1.74%
- 月变化
- -1.46%
- 6个月变化
- -2.73%
- 年变化
- 4.27%
