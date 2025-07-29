КотировкиРазделы
DTE: DTE Energy Company

134.08 USD 2.38 (1.74%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DTE за сегодня изменился на -1.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 134.01, а максимальная — 136.40.

Следите за динамикой DTE Energy Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
134.01 136.40
Годовой диапазон
115.59 142.05
Предыдущее закрытие
136.46
Open
136.40
Bid
134.08
Ask
134.38
Low
134.01
High
136.40
Объем
1.444 K
Дневное изменение
-1.74%
Месячное изменение
-1.46%
6-месячное изменение
-2.73%
Годовое изменение
4.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.