DTE: DTE Energy Company
134.08 USD 2.38 (1.74%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DTE за сегодня изменился на -1.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 134.01, а максимальная — 136.40.
Следите за динамикой DTE Energy Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
134.01 136.40
Годовой диапазон
115.59 142.05
- Предыдущее закрытие
- 136.46
- Open
- 136.40
- Bid
- 134.08
- Ask
- 134.38
- Low
- 134.01
- High
- 136.40
- Объем
- 1.444 K
- Дневное изменение
- -1.74%
- Месячное изменение
- -1.46%
- 6-месячное изменение
- -2.73%
- Годовое изменение
- 4.27%
