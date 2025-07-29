Devises / DTE
DTE: DTE Energy Company
135.66 USD 0.56 (0.41%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DTE a changé de 0.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 134.70 et à un maximum de 136.43.
Suivez la dynamique DTE Energy Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
134.70 136.43
Range Annuel
115.59 142.05
- Clôture Précédente
- 135.10
- Ouverture
- 135.52
- Bid
- 135.66
- Ask
- 135.96
- Plus Bas
- 134.70
- Plus Haut
- 136.43
- Volume
- 1.613 K
- Changement quotidien
- 0.41%
- Changement Mensuel
- -0.29%
- Changement à 6 Mois
- -1.59%
- Changement Annuel
- 5.50%
