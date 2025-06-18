FiyatlarBölümler
DSWL
DSWL: Deswell Industries Inc

4.08 USD 0.05 (1.24%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DSWL fiyatı bugün 1.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.02 ve Yüksek fiyatı olarak 4.08 aralığında işlem gördü.

Deswell Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
4.02 4.08
Yıllık aralık
2.04 4.48
Önceki kapanış
4.03
Açılış
4.02
Satış
4.08
Alış
4.38
Düşük
4.02
Yüksek
4.08
Hacim
24
Günlük değişim
1.24%
Aylık değişim
6.25%
6 aylık değişim
75.86%
Yıllık değişim
64.52%
