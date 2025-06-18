Dövizler / DSWL
DSWL: Deswell Industries Inc
4.08 USD 0.05 (1.24%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DSWL fiyatı bugün 1.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.02 ve Yüksek fiyatı olarak 4.08 aralığında işlem gördü.
Deswell Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
DSWL haberleri
- Deswell Industries, yönetim kurulu üyeleri ve denetçi için oylama yapılacak yıllık toplantı planladı
- Deswell Industries schedules annual meeting to vote on directors and auditor
- Deswell Industries files annual report for fiscal year ended March 31, 2025
- Deswell Announces Second Half and Full Year Fiscal 2025 Results
Günlük aralık
4.02 4.08
Yıllık aralık
2.04 4.48
- Önceki kapanış
- 4.03
- Açılış
- 4.02
- Satış
- 4.08
- Alış
- 4.38
- Düşük
- 4.02
- Yüksek
- 4.08
- Hacim
- 24
- Günlük değişim
- 1.24%
- Aylık değişim
- 6.25%
- 6 aylık değişim
- 75.86%
- Yıllık değişim
- 64.52%
21 Eylül, Pazar