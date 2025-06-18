Valute / DSWL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DSWL: Deswell Industries Inc
4.08 USD 0.05 (1.24%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DSWL ha avuto una variazione del 1.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.02 e ad un massimo di 4.08.
Segui le dinamiche di Deswell Industries Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DSWL News
- Deswell Industries convoca l’assemblea annuale per votare su amministratori e revisori
- Deswell Industries schedules annual meeting to vote on directors and auditor
- Deswell Industries files annual report for fiscal year ended March 31, 2025
- Deswell Announces Second Half and Full Year Fiscal 2025 Results
Intervallo Giornaliero
4.02 4.08
Intervallo Annuale
2.04 4.48
- Chiusura Precedente
- 4.03
- Apertura
- 4.02
- Bid
- 4.08
- Ask
- 4.38
- Minimo
- 4.02
- Massimo
- 4.08
- Volume
- 24
- Variazione giornaliera
- 1.24%
- Variazione Mensile
- 6.25%
- Variazione Semestrale
- 75.86%
- Variazione Annuale
- 64.52%
21 settembre, domenica