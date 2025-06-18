QuotazioniSezioni
Valute / DSWL
Tornare a Azioni

DSWL: Deswell Industries Inc

4.08 USD 0.05 (1.24%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DSWL ha avuto una variazione del 1.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.02 e ad un massimo di 4.08.

Segui le dinamiche di Deswell Industries Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DSWL News

Intervallo Giornaliero
4.02 4.08
Intervallo Annuale
2.04 4.48
Chiusura Precedente
4.03
Apertura
4.02
Bid
4.08
Ask
4.38
Minimo
4.02
Massimo
4.08
Volume
24
Variazione giornaliera
1.24%
Variazione Mensile
6.25%
Variazione Semestrale
75.86%
Variazione Annuale
64.52%
21 settembre, domenica